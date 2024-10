Sono ormai 10 anni che il Rally Italia Sardegna, valido per il campionato mondiale WRC, fa tappa nelle montagne del paese dei coltelli. In occasione di questa ricorrenza speciale, così, l'amministrazione comunale di Pattada e la Pro Loco Lerron hanno deciso di fare le cose in grande.

La manifestazione "Pattada produce" (CLICCA QUI), che si terrà nella giornata di domani 6 giugno in Piazza Su Soziu, vedrà il paese nel suo abito migliore: quello dell'accoglienza e dell'ospitalità. Nel cuore del centro logudorese verranno infatti allestite numerose esposizioni dei prodotti tipici del settore agro-alimentare e dell'artigianato locale.

Ospiti graditissimi della giornata saranno proprio gli equipaggi del WRC che, in trasferimento dalle prove di Coiluna-Crastazza e Loelle, si recheranno a Pattada al volante dei loro bolidi per effettuare il controllo del timbro. I piloti verranno omaggiati con alcuni prodotti tipici della cucina e delle aziende agroalimentari pattadesi. La serata di festa sarà allietata dall'esibizione della Funky Jazz Orkestra. Inoltre, l'organizzazione del Rally Italia Sardegna in collaborazione con il comune di Pattada, promuove il tema "Jumping in the Dust" che prevede la premiazione degli equipaggi che daranno spettacolo nelle varie prove speciali ed in particolare nelle prove speciali di Monte Lerno, nell’ormai famoso “Micky's jump”, sarà premiato il salto più spettacolare. Una giuria stilerà una graduatoria basata su alcuni parametri come la lunghezza e l’altezza del salto, l’atterraggio della vettura ed il gradimento del pubblico.

A fine gara, domenica 8 giugno ad Alghero, ci sarà la premiazione del vincitore al quale verrà consegnato un tipico coltello di Pattada.