Si terranno domani, mercoledì 11 maggio, alle ore 10:30, presso la parrocchia di Santa Sabina a Pattada, i funerali di Luciano Deiosso, il giovane pattadese di 31 anni venuto a mancare in seguito all’incidente stradale avvenuto all’ingresso di Tula domenica sera, quando il suo fuoristrada Mitsubishi ha impattato contro una Yaris per cause ancora da accertare.

La morte del ragazzo ha sconvolto il paese, dove il giovane era molto noto e faceva parte del comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di Santa Sabina.

Per il giorno dei funerali, il sindaco Angelo Sini ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e serrande di tutti gli esercizi commerciali abbassate in concomitanza con le esequie.

“Un giovane simpatico, sempre sorridente, amico di tutti, amante dei cavalli in modo particolare” si legge in uno dei tanti post di cordoglio pubblicati sui social.

E ancora: “Vola tra gli angeli carissimo ragazzo”; “Il giorno della festa della mamma dovrebbe essere un giorno di festa non ricevere queste triste notizie, né oggi né mai. Luciano prega x la tua famiglia che il signore l’aiuti in questo triste momento”; “Nessuna famiglia dovrebbe vivere questo dolore. Riposa in pace carissimo Luciano Deiosso. Adesso galoppa tra gli angeli”.