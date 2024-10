Un incendio su due mezzi è divampato ieri sera, 28 febbraio, intorno alle 20:30 a Pattada (in località San Gavino) per cause ancora da accertare.

Per domare le fiamme su due mini escavatori parcheggiati in prossimità della chiesa, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ozieri. All'arrivo, la squadra, ha provveduto a spegnere le fiamme; non vi sono persone coinvolte. Sul posto i Carabinieri e Barracelli.