Un viaggio attraverso i sapori e i saperi della tradizione culinaria e della secolare cultura del paese. A Pattada si lavora per preparare al meglio la seconda edizione della manifestazione Abbuconizos e Binu che si terrà il 22 aprile a partire dalle ore 14.

Sarà un percorso enogastronomico attraverso i vicoli del centro storico dove verranno allestiti per l'occasione locali e cantine all'interno dei quali associazioni e privati prepareranno per i visitatori i piatti tipici della tradizione locale.

L'acquisto di un calice garantirà l'accesso ad un percorso fatto di visite guidate, ottime pietanze e vini da gustare in compagnia fra le danze dei gruppi folk e i canti dei tenores e dei cori polifonici che interpreteranno i brani pià belli del loro repertorio.

"La seconda edizione di Abbuconizos e Binu – spiega il presidente della Pro Loco Lerron, Giammaria Sanna – sarà il frutto della collaborazione e del lavoro coordinato di tutte le associazioni pattadesi che perseguono l'obiettivo comune di far conoscere il paese in tutti i suoi aspetti e, specialmente, deliziare tutti con le specialità locali".

"Vi invitiamo a prendere parte ad un percorso tra le vie del paese accompagnati da canti, musica e dal tintinnare dei calici alla scoperta di tradizioni ed ospitalità mai dimenticate".

Per scoprire e assaporare la pasta, i formaggi, le carni e i dolci di questo centro del Monte Acuto non si può rinunciare a un appuntamento così suggestivo. Nell'attesa che gli organizzatori definiscano gli ultimi dettagli, il profumo di origliettas, pellitzas e cotzilas inebria già i sensi dei pattadesi all'opera per preparare e prepararsi al meglio l'evento.