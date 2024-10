Pattada si prepara ad accogliere il 2° Torneo Internazionale di scacchi organizzato dall’Unione Scacchistica dei Comuni del Logudoro e valido per l’ELO FIDE / Italia. Un appuntamento prestigioso che dal 23 al 26 agosto richiamerà nel centro del Monteacuto oltre ottanta partecipanti provenienti in buona parte dall’estero. Sede di gioco saranno le Scuole Medie di via Giovanni XXIII.

“Siamo soddisfatti – così gli organizzatori – abbiamo scommesso su questa iniziativa che ha permesso a tanti giovani del territorio di conoscere o approfondire la propria passione per gli scacchi. I tanti che già l’anno scorso hanno risposto al nostro invito, poi, hanno confermato la loro presenza anche per l’edizione 2017. Pattada, per quattro giorni, ospiterà maestri internazionali e appassionati di ogni fascia di età”.

Oltre che una competizione agonistica, il torneo sarà un momento di promozione culturale e turistica per il territorio che gioverà dell’arrivo delle decine di iscritti accompagnati da amici e famiglie. Le strutture ricettive di Pattada sono tutte occupate e in tanti sono stati dirottati a Buddusò, Ozieri e nei paesi del Goceano.

“Avremo un folto gruppo dalla Francia – spiegano gli organizzatori – Tanti gli amici provenienti dalla Corsica, dove la tradizione degli scacchi è conservata anche grazie ad una scuola eccezionale”.

“Saranno nostri ospiti, fra gli altri, anche un maestro russo e tre giocatori dell’Accademia Scacchi Perugia che è la più importante in Italia. Sono persone che già l’anno scorso si sono trovate benissimo da noi e hanno deciso di partecipare alla seconda edizione”.

Alla vigilia del torneo si pensa già al futuro e i sette turni dell’attuale competizione, dal prossimo anno, potrebbero diventare nove. “Allora sarebbe ancora di più un evento di richiamo”.

Una cosa tengono a precisare i responsabili: “Senza la disponibilità e la generosità di alcuni privati e delle attività commerciali pattadesi e non solo, questa grande manifestazione non si sarebbe potuta organizzare. Un grazie va al Comune di Pattada e all’Assessorato alle Attività Produttive nelle persone del sindaco Angelo Sini e dell’assessore Carlo Pastorino che si sono spesi con generosità per aiutarci non solo logisticamente mettendo a disposizione i locali delle scuole, ma anche dal punto di vista economico”.

I pattadesi Gabriele Giagu, 16 anni, Seconda Categoria nazionale, e Antonio Marteddu, 12 anni, Campione provinciale, difenderanno i colori di casa. Le società sarde partecipanti sono Red Tal Marrubiu, Arzachess di Arzachena, Associazione Mosca di Cagliari, CSC di Cagliari, Scacchi Torres e Demifesi di Sassari.

Le categorie in gara saranno Open (montepremi di 2040 euro) e Promozione. Per info contattare la mail logudoroscacchi@gmail.com o il numero di telefono 347 750 5519.