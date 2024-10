Un comunicato stampa, spedito da Patrizia Loddo che è la portavoce dei commercianti di via Manno (una quindicina, per ora), decisi a non mollare e, come recita la nota, “commercianti della Via Manno uniti come mai, prima d'ora nel rivendicare il diritto di poter affrontare il difficile periodo post lockdown senza essere ostacolati da decisioni prive di senso”.

“Tutte le istituzioni sono impegnate nel cercare di superare cavilli burocratici per avvantaggiare le attività in questo momento emergenziale mentre la Regione Sardegna fa di tutto per andare contro i loro interessi - la preoccupazione è tanta e il grido d'allarme è stato lanciato da settimane ma a niente sono servite le richieste motivate da dati oggettivi: le presenze dei turisti che ormai da anni garantivano incassi tali da poter programmare la stagione con serenità quest'anno sono colate a picco. La clientela locale - prosegue il comunicato - nel periodo di chiusura forzata ha incrementato l'utilizzo dell'e-commerce che continua evidentemente a essere preferito vista l'alta percentuale di impieghi in smart working che si registra in città. Le promozioni inoltre vengono effettuate comunque da diverse attività con stratagemmi che superano le disposizioni regionali del posticipo dei saldi ai primi di agosto 2020”.

“Il centro della nostra città – si legge tra le righe della nota stampa di Patrizia Loddo - è uno spazio all'aperto straordinario che garantisce una piacevole passeggiata in totale sicurezza. La Via dello Shopping per eccellenza in città invita quindi tutta la clientela ad approfittare degli sconti che inizieranno subito e proseguiranno per i mesi di luglio e agosto”.