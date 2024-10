L'Anno forestale della Sardegna 2019/2020 si aprirà Nuoro con l'evento dal titolo "Agroforestry", in programma dal 18 al 23 novembre.

Sarà l'occasione per confrontarsi sull'immenso patrimonio agroforestale della Sardegna: una risorsa da tutelare, proteggere ma anche da valorizzare. Inserito alla vigilia della festa degli alberi, l’iniziativa si svilupperà in una cerimonia inaugurale e in un ricco programma aperto a tutti, che durerà un'intera settimana.

Istituzioni, ricercatori, studenti, imprese e professionisti del settore porteranno un contributo al dibattito intorno ai temi della valorizzazione delle risorse agro forestali della Sardegna in un susseguirsi di seminari, workshop, comunicazioni, incontri, esposizioni, proiezioni, visite guidate.

Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole, che potranno usufruire di un percorso didattico dedicato.

L'evento è organizzato da Consorzio Universitario di Nuoro, Centro Competenza Restart, Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Corpo forestale di vigilanza ambientale della Sardegna, Agenzia Forestas e Camera di Commercio di Nuoro.

IL PROGRAMMA: