I pastori sardi sul piede di guerra hanno lanciato un ultimatum alle istituzioni. Con le elezioni regionali alle porte, in mancanza di soluzioni in tempi brevi gli allevatori potrebbero decidere di bloccare gli accessi ai seggi il 24 febbraio.

"Se entro pochi giorni non si trovano soluzioni per il nostro settore - annunciano sui canali web i manifestanti - bloccheremo la Sardegna il 24 febbraio, il giorno delle votazioni. Non entrerà nessuno a votare: non è che non andiamo a votare, non voterà nessuno, blocchiamo la democrazia, ognuno si assuma le proprie responsabilità".

In alcuni comuni dell'Isola, intanto, gli allevatori hanno consegnato ai municipi le proprie schede elettorali in segno di protesta.