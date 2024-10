In Sardegna

I pastori sardi nuovamente in marcia verso Cagliari. Mercoledì 2 agosto è la data decisa, nell'ultima riunione dei comitati, per la manifestazione nel capoluogo sardo, dove il Movimento guidato da Felice Floris intende portare migliaia di allevatori e le loro famiglie per urlare la rabbia contro "una politica sorda e disattenta ai problemi del patrimonio collettivo della Sardegna", cioè il comparto ovicaprino.