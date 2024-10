E' stata una lunga giornata di protesta per i pastori sardi. Tanti gli allevatori che hanno manifestato contro il prezzo del latte svuotandolo negli scarichi e nei campi "piuttosto che regalarlo agli industriali che ci lucrano alle nostre spalle".

I video sono comparsi sul web, numerosissimi, accendendo un forte dibattito. Da una parte chi difende il diritto di manifestare lo sdegno del mondo delle campagne anche in un modo così eclatante, dall'altra chi ritiene che uno spreco del genere non sia giustificabile e propone vie alternative come donare il latte ai più bisognosi o trasformarlo in formaggio e simili, ognuno in proprio, senza venderlo a caseifici e cooperative.

In copertina alcuni dei video di protesta condivisi sulla rete.