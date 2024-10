Martedì 7 gennaio, a partire dalle 8.45, si terrà un sit-in dei pastori sardi davanti al tribunale di Nuoro. Ad organizzare la manifestazione l'associazione Libertade.

In quella stessa data si svolgerà davanti al gip l'udienza che dovrà pronunciarsi sull'opposizione alla richiesta di proroga dei termini delle indagini proposta dal pm nei confronti di alcuni partecipanti alla protesta sulla vertenza latte che si è svolta lo scorso 13 febbraio al bivio di Lula.

"Il provvedimento emesso dal pm - sostengono gli avvocati - appare abnorme posto che nei confronti degli odierni indagati si era già espresso il gip di Nuoro archiviando la loro posizione, ritenendo che alcuna rilevanza penale avessero le condotte poste in essere".

Sono circa mille gli indagati in tutte le Procure dell'Isola per quella passata alla cronaca come la rivolta del latte. Gli ultimi avvisi di garanzia a carico di allevatori, loro familiari e cittadini sono arrivati durante le festività natalizie. Le accuse sono organizzazione di manifestazione non autorizzata e blocco stradale, il reato introdotto dal primo decreto sicurezza di Salvini.