Pastoralismo e prezzo del latte saranno i temi dell’iniziativa "Pastori in Barbagia" che si terrà giovedì 7 febbraio a partire dalle 9.30, nella sala della Camera di Commercio a Nuoro. L’appuntamento sarà diviso in due parti.

La prima sarà dedicata alla proiezione e presentazione del Docu – film Rai Pastori di Barbagia del giornalista Antonio Rojch. Oltre l’autore, interverranno anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il direttore della sede regionale Rai Giovanni Maria Dettori, il presidente della Camera di Commercio Nuoro Carmelo Cicalò, il presidente e direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis e Alessandro Serra, il presidente e il direttore regionale di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba.

La seconda, organizzata dalla Coldiretti, sarà invece dedicata al prezzo del latte, tema caldo del mondo delle campagna. In programma un confronto con i pastori a poche ore dal tavolo regionale convocato dall’assessore all’Agricoltura per il pomeriggio, in cui è rappresentata tutta la filiera.

Coldiretti Sardegna, nei giorni scorsi, ha annunciato che se non si chiuderà l’accordo, con un prezzo del latte superiore a quello proposto dal mondo della trasformazione, «saremo in mobilitazione».