Per sfuggire alla cattura delle autorità francesi un giovane 21enne, sul quale pendeva un mandato d’arresto europeo per vari reati commessi in tutta la Francia, aveva trovato rifugio nel campo nomadi di Piandanna.

Tony Urosevic, di nazionalità francese, ma segnalato alle autorità anche con altri alias, è stato rintracciato dai Carabinieri motociclisti della Compagnia di Sassari nella tarda serata di martedì nei pressi di via Domenico Millelire, mentre passeggiava indisturbato nelle strade cittadine.

I militari dell’Arma hanno riconosciuto il volto del giovane dopo che, qualche giorno prima, la sua effige fotografica era stata diramata a tutte le forze di polizia europee dall’Interpol.

Sul conto dell’interessato, infatti, pendeva un mandato di cattura fino a 15 anni di carcere, emesso dalle autorità francesi in quanto ritenuto essere un appartenente ad un’associazione per delinquere, responsabile di numerosi furti e rapine, alcune delle quali anche a mano armata, compiuti in varie località della Francia dal marzo 2015 a oggi.

Braccato sul suolo francese, il giovane aveva trovato rifugio a Sassari, nel campo nomadi di via Piandanna.

L’uomo è stato condotto in caserma e sottoposto a foto-segnalamento. La comparazione delle impronte ha dato conferma sulla sua identità. E’ ora rinchiuso nel carcere di Bancali, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere estradato in Francia.