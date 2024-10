Che sia correre, pedalare, giocare o anche semplicemente camminare, fare attività fisica fa bene alla salute. Lo dicono i medici e lo sa bene l’Amministrazione comunale che degli sport, tutti, ne ha fatto una bandiera che da qualche giorno sventola anche in Europa. È intitolata “Passeggiate della Salute” la manifestazione di trekking e cultura promossa dal Centro medico I Mulini, con il patrocinio del Comune di Cagliari che partirà sabato, il 18 novembre dal Parco di Monte Urpinu. Ritrovo per tutti alle 9,30 e partenza alle 10 dall’area attrezzata con gli attrezzi ginnici, in prossimità dell’ingresso da via Garavetti.

“L’idea che sta alla base ’iniziativa, a cui collaborano anche la UISP e l’ASD Cagliari Atletica Leggera, è quella di sensibilizzare i cittadini verso l’importanza di svolgere con costanza un’attività motoria, per star bene e prevenire numerose patologie”.



“Delle vere e proprie Passeggiate della salute, aperte a tutti, uomini e donne di tutte le età, che una volta al mese attraverseranno i principali polmoni verdi della città”, ha spiegato l’assessore allo Sport Yuri Marcialis, riferendosi oltre che al Parco di Monte Urpino a quello di San Michele, di Terramaini, del Poetto e al Parco di Molentargius / Saline. “Palestre a cielo aperto”, ma anche “punti di aggregazione sociale, attrezzati per chi vuole fare attività fisica”.



“Tutte caratteristiche, queste – ha concluso l’esponente della Giunta Zedda – che si inquadrano alla perfezione nei tratti somatici che distinguono Cagliari a livello internazionale e che, appena qualche giorno fa, l’hanno fatta diventare la prima città italiana Città Europea dello Sport”.



“Le Passeggiate mettono al centro la persona”, hanno spiegato gli organizzatori. Tutte i quattro appuntamenti, mensili e gratuiti, offriranno ai partecipanti la possibilità di fare un po’ di moto. Di confrontarsi con medici e trainer certificati, vivendo le aree verdi di Cagliari in modo nuovo e “in sicurezza”, ha sottolineato Stefano Serra, medico, grazie anche al defibrillatore che accompagnerà ogni uscita.



Oltre a ripercorrere i sentieri di una delle aree verdi più grandi e suggestive del Capoluogo, durante la passeggiata giornata saranno forniti consigli e informazioni sulla prevenzione cardiaca e oncologica, sulla corretta alimentazione e la postura. Insomma, “sedute d’allenamento e formazione” così organizzate: riscaldamento, camminata guidata con esercizi, una quarantina di minuti in tutto, streching e rilassamento conclusivo.