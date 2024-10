Passeggiata sul mare tra Su Siccu e Molo Ichnusa imbrattata da vandali-writers. Le bombolette spray hanno ridisegnato i maxi-vasi che abbelliscono lo slargo nella parte conclusiva vicino alla pineta di Su Siccu.

Nelle intenzioni degli autori una mostra d'arte - questione di gusti - a cielo aperto e davanti al mare: una faccina sorpresa, un'altra titubante e due sorridenti. Più un altro viso raggiante dipinto sul pavimento in legno.

Per nulla contenta l'Autorità portuale: l'opera è stata inaugurata due anni fa e rappresenta un fiore all'occhiello del waterfront battuto ogni giorno da runner, ciclisti o da chi vuole fare due passi davanti a un panorama unico.

I writers imbrattatori hanno colpito proprio in una delle poche zone della passeggiata non coperte da telecamere. Episodi che per l'Authority non si dovranno più ripetere: prevista l'installazione di altri occhi elettronici per prevenire nuovi assalti.

Lo "stile" porta a un unico autore: il tratto e i colori (nero e arancione) sono sempre gli stessi.