Si terrà ad Ovodda, lunedì 25 aprile la “Passeggiata ecologica 2016”.

La giornata, organizzata dalla ProLoco del paese, prevederà un tragitto articolato tra Ovodda, Badu e Fonne, S’abba Bogada, Larassule e Creizzo Santu Predu.

Si parte alle ore 09:00 da Piazza Gennargentu per scoprire il paese del pane.

Per poter prendere parte alla passeggiata la quota di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e di 5euro per i minori dai 6 ai 14 anni e ci si può prenotare tramite il “Bar Loddo”.