Se a luglio sono stati 537.045, nel mese di agosto i passeggeri in transito hanno registrato un incremento pari a 11.109 unità. Si tratta di un record per il ‘Mario Mameli’ che nei due mesi principali della stagione, ospita quasi 1 milione e 100.000 di persone. E' un risultato in linea con l'andamento generale registrato dal primo gennaio del 2017 in quanto ad oggi, tra arrivi e partenze, i viaggiatori sono stati 2.837.095, ben 313.823 in più rispetto ai primi otto mesi del 2016 ( +12,4%).

Cifre che sembrano condurre verso i 4 milioni di passeggeri voluti dai vertici della Sogaer e dal suo presidente Gabor Pinna: "La performance ampiamente positiva del mese di agosto è dovuta soprattutto alla crescita dei passeggeri internazionali che sono stati 155.310, ovvero il 48,7% in più rispetto al 2016. Il volume dei viaggiatori sulle rotte nazionali, che in agosto è arrivato a quota 393.204, è invece salito del 3,1%."

Ancora una volta, il successo è strettamente legato ai 36 vettori che attualmente portano i loro aerei sulle piste del principale scalo sardo, in particolare con le tratte internazionali capaci di aumentare in del 41% l’offerta di posti sui mercati esteri rispetto all'estate 2016.