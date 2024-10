Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Iglesias hanno denunciato in stato di libertà un 20enne, pregiudicato, di Iglesias per il reato di possesso di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato ad Iglesias intorno alle ore 13.50 di ieri, quando è giunta una chiamata sulla linea 113 che segnalava in via Battisti un individuo con il volto coperto da un passamontagna che si aggirava furtivamente tra le autovetture in sosta e che, al passaggio delle persone, lo toglieva velocemente fornendo, nel contempo, dettagliate descrizioni di abbigliamento.

Personale della Sezione Anticrimine e della squadra Volante del Commissariato si è recato immediatamente sul posto dove individuava il soggetto segnalato, corrispondente alla descrizione fornita.

Fermato ed identificato, dal controllo è stato trovato in possesso di un sacchetto di carta contenente un cappellino di lana nero sul quale erano stati praticati due fori, idoneo a travisare il volto, un paio di guanti azzurri di nitrile e un coltello della lunghezza di 22,5 centimetri con lama fissa seghettata che sono stati sottoposti a sequestro. Non si esclude che il giovane potesse essere sul luogo per mettere a segno un’azione delittuosa in una delle attività presenti nella via.