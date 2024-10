Non sarà una Pasquetta come le altre, nemmeno a Castelsardo. Ma il Comune ha deciso, comunque, di creare un abbraccio virtuale tra i cittadini proponendo, per domani, l’iniziativa “Pasquetta… sul Balcone 2020”.: dalle 12.00 fino alle 18.00 l’Amministrazione Comunale trasmetterà musica amplificata delle terrazze del Castello dei Doria.

Come rimarca il Comune, “Essendo impossibile e proibito, potersi ritrovare tutti insieme fisicamente, l’invito è per tutti quello di tenere aperto l’uscio di casa, i balconi, le finestre, e collegarsi virtualmente in video chiamata o tramite i social od organizzando qualche altro collegamento, con i propri cari ed amici, per poter pranzare virtualmente, e grigliare insieme, in giardino o sul balcone”.

Il Sindaco Antonio Maria Capula, raccomanda di attenersi alle disposizioni di legge, rimanendo a casa ed evitare di eludere le norme, considerato pure il rafforzamento dei servizi straordinari di controllo da parte delle forze dell’ordine.