Castelsardo si prepara per la diciottesima edizione di Pasquetta in Musica”. Un appuntamento entrato di diritto nel calendario degli eventi isolani che richiama sempre una moltitudine di turisti provenienti da ogni parte dell’isola che approfittano della giornata di festa non solo per ammirare l’incantevole paesaggio, ma anche le bellezze artistiche che propone l’antico borgo, su tutti il castello e la Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate.

Una Pasquetta che viene preceduta dagli antichi ed emozionanti riti della Settimana Santa. Su tutti il Lunissanti, in programma lunedì 15 aprile, un rito che si perde nella notte dei tempi, la Prucissioni, che si terrà giovedì 18 aprile, e s’Ilcravamentu, che avrà luogo venerdì 19 aprile.

Lunedì 22 aprile sarà la volta di Pasquetta in musica. Dalle 11.00 partiranno una serie di eventi legati all’arte, alla musica e allo spettacolo, che animeranno Piazza Nuova e il Centro storico di Castelsardo. Dalle 17.30 il momento più atteso con il concerto della Premiata Forneria Marconi (Pfm), il famoso gruppo musicale che, tra le altre cose, omaggerà Fabrizio de André a 20 anni dalla morte.