Quattro appuntamenti per rinnovare Primavera In Riviera.

Anche quest’anno il colorato calendario di manifestazioni, ideato nel 2011, è sbocciato. Una fioritura d’aprile che rallegrerà i fine settimana di tutto il mese, organizzata dai CCN Alghero In Centro e Compagnia d’Impresa, Alghero Grandi Eventi e il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, con il supporto del Consorzio del Porto, Primigenia e Beach Group, coordinati dalla Fondazione Meta e dal Comune di Alghero.

Primavera in Riviera prenderà il via con il tanto atteso Concerto di Pasquetta previsto in piazza Sulis per le ore 16:00 di lunedì 6 aprile. Sul palco il movimentato sound dei The Bluebeaters che avevano animato la notte di Capodanno del 2005. La band presenterà in anteprima il nuovo album “Everybody knows” che uscirà il 13 aprile. Un mix di soul e funk, un ritorno alle radici e agli stimoli iniziali che avevano fatto nascere la band e un recupero di quelle atmosfere vintage proprie dei componenti.

Sabato 11 aprile primo anticipo dell’Expo nazionale con le attività di Bimbi in Primavera, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il tema con il quale saranno allestiti dei laboratori ludico sensoriali con l’utilizzo dei prodotti del mercato civico. Ancora parco con giochi gonfiabili e animazione con la baby dance per rallegrare, in piazza Pino Piras, l’intero pomeriggio dedicato all’infanzia. A seguito del clamoroso successo dello scorso anno viene riproposto dagli organizzatori il weekend dello sport, “raccontiamo l’allegria del gioco di squadra, l’adrenalina della corsa contro il tempo, la concentrazione di una partita, lo facciamo in piazza, con voi”. Sport in Riviera animerà il largo San Francesco e il porto sabato 18 dalle ore 16:00 e domenica 19 aprile dalle ore 11:00 con partite di basket, tennis, calcetto, rugby, corsa, arti marziali, golf e danza. Gran finale per Primavera In Riviera con Un giorno al Mercato in programma il 25 aprile dalle 12 alle 24. Una giornata di festa all’esterno e all’interno del mercato civico dell’ortofrutta. Musica e “Fantasie Culinarie di Sardegna”, per anticipare l’EXPO 2015 con i sapori del territorio. I profumi della primavera s’impreziosiscono con le degustazioni di birre artigianali, vini e le creazioni dei nostri chef cittadini. Per il quarto anno la partnership di Primavera In Riviera consente alla città di anticipare l’allegria della stagione estiva, esortando all’utilizzo e alla valorizzazione degli spazi comuni con creatività ed professionalità.