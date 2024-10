Neanche il tempo di godersi l’insediamento che l’Associazione Turistica Pro Loco di Bonnanaro del neo presidente Franco Soro, ha già organizzato la sua prima iniziativa.

Per lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, è stata organizzata un’escursione per conoscere le bellezze artistiche e naturalistiche presenti nel territorio comunale. la stessa potrà essere effettuata a cavallo, a piedi oppure in bicicletta.

Ciò ricade all’interno del programma che la Pro loco vuole mettere in atto per la promozione turistica di Bonnanaro.

Il pacchetto prevede, anche un pranzo conviviale, con il pagamento di una quota che sarà quantificata in base al numero dei partecipanti. Gli interessati potranno dare la propria adesione ai numeri di telefono 3484227270 (Giorgio) e 3491040008 (Francesca) entro sabato 24 marzo.