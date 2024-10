Sono stati annunciate le super ospiti del primo grande evento dell'anno ad Arzachena, apertura della stagione turistica, in programma per il giorno di Pasquetta. Al Parco Riva Azzurra di Cannigione, Mara Sattei e Clara saranno le protagoniste del concerto di Pasquetta organizzato dall'amministrazione comunale.

Lunedì 1 aprile, dalle 16 alle 20, nell'area di fronte al mare andrà in scena lo spettacolo delle due artiste tra le più amate dalla generazione Z. Con loro in scaletta per lo spettacolo sul mare di Cannigione ci sarà anche lo show di Paolo Noise, attore, conduttore, autore televisivo e dj della storica trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

"Il concerto di Pasquetta è un appuntamento che deve crescere e diventare punto di riferimento per l'avvio della primavera in Sardegna - affermano Nicoletta Orecchioni, delegata comunale allo Sport e Spettacolo, e Claudia Giagoni, assessora al Turismo e Commercio - Ogni anno, investiamo sempre più risorse per creare un momento di intrattenimento unico per residenti e turisti".