In Sardegna avremo una Pasqua all'insegna del tempo instabile, con l'arrivo di freddo e piogge in alcune zone. "I modelli matematici in quota e al suolo iniziano ad indicare un graduale indebolimento dell'anticiclone africano - spiega Alessandro Gallo, meteorologo di Meteo Network Sardegna - offrendo margine di spazio all'ingresso di aria fredda e umida che dal nord atlantico, per effetto stesso della presenza anticiclonica, scavalca in prima parte il Mediterraneo scivolando sui Balcani con i primi impulsi freschi sul settore nord dell'adriatico. Così, regioni centrali e meridionali tra sabato e domenica risentiranno di fenomeni localmente forti sul settore centrale peninsulare".

La condizione di instabilità interesserà buona parte delle regioni della Penisola e si rifletterà anche in Sardegna. "In seconda battuta, a cavallo tra il lunedì di pasquetta e il martedì - aggiunge Gallo - la discesa del vortice che dal nord atlantico sfonda sulla penisola causerà precipitazioni localmente anche forti sulle regioni del nord, con un sensibile calo delle temperature e quota neve 800/1200mt. Questo vorrà dire che sulla Sardegna le condizioni di bel tempo lasceranno spazio a una instabilità a tratti marcata con precipitazioni a carattere debole intermittente, localmente moderate sul settore Gallurese; sui rilievi più alti non si esclude la probabilità di debole pioggia mista neve nella tarda nottata-primo mattino di sabato su domenica".

“La giornata di Pasqua risentirà ancora della instabilità e localmente, sul settore meridionale non si esclude qualche debole piovasco. Timida pausa per lunedì con ampie schiarite e aumento della nuvolosità in tarda serata. La ventilazione inizialmente da scirocco moderata sulle coste, tenderà a disporsi temporaneamente per Pasqua e pasquetta dai quadranti settentrionali. Le temperature, su entrambi i valori, saranno in diminuzione con massime comprese tra i 12/14 gradi centigradi nel centro nord isola e 15/18 nel meridione. Ulteriore diminuzione per martedì, in particolare sul settore ogliastrino dove le massime potrebbero non superare i 10 gradi" spiega ancora il meteorologo di Meteo Network Sardegna.