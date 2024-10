Pasqua e Pasquetta all'insegna del bel tempo.

Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, domenica il cielo sarà sereno sul Campidano, qualche nuvola, invece, al centro nord, con debolissime piogge nell'algherese.

I venti saranno variabili, con una leggera brezza nel cagliaritano. Le temperature massime si assesteranno fra i 19 e i 20 gradi.

Lunedì la situazione sarà pressoché invariata, regalando ai sardi la possibilità della tradizionale scampagnata. Qualche copertura in più al centro nord, ma i meteorologi garantiscono che non non pioverà. Temperature massime invariate sui 19/20 gradi con picchi di 21 a Villasimius e nel Golfo di Orosei.

Le previsioni per la mattina di lunedì

Le previsioni per il pomeriggio di lunedì