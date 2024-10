Prosegue con successo il cartellone di eventi di Primavera In Riviera e con trepida attesa si arriva al clou con le manifestazioni di Pasqua In Riviera, fine settimana di animazione e concerti che accontenteranno tutti i gusti musicali e differenti fasce d’età mantenendo la giusta freschezza per attirare i giovani che vorranno raggiungere la Riviera del Corallo per festeggiare.

Dopo quattro weekend che hanno animato la nuova stagione, il consolidato team dell’ambizioso progetto si prepara ad accogliere gli artisti per il fine settimana di Pasqua. “Le nostre sorprese sono migliori!” era il pay-off scelto per promuovere la prima Pasqua In Riviera nel 2011 e dopo tre primavere gli organizzatori non possono che confermare l’ambiziosa frase.

Un fine settimana di arte, spettacolo, musica live e dj’s set che comincerà sabato 19 con il ritorno di Weekend (We Can) Dance a l’Alguer curata dall'associazione Primigenia. Arrivata alla quarta edizione la manifestazione è arricchita in qualità, artisti, generi musicali e per la prima volta, si avvale della preziosa collaborazione della Ready to Celebrate e Get Low – organizzazioni del settore sulla cresta dell’onda -. Weekend Dance a l’Alguer quest’anno amplia i suoi generi musicali con AlguerRock rassegna di gruppi rock che si esibiranno sul panoramico colle del Balaguer domenica sera.

Le sorprese di Pasqua In Riviera proseguono domenica sera in piazza Sulis con Circus Land un connubio tra la tradizionale giocoleria circense, con trampolieri, mangiafuoco, e la musica house.

Una particolare performance che intratterrà i giovani in attesa dello shuttle per il Ruscello DiscoClubbing.

La festa continua con il tradizionale concerto di Pasquetta che invaderà della positività propria della musica reggae Piazza Sulis fin dalle ore 16. Saranno i Train To Roots a salire sul palco per coinvolgere con il nuovo album Growing tutti i presenti.

“Pasqua In Riviera è una festa perché celebra una delle motivazioni che ci ha spinto a portare avanti il cartellone di eventi primaverile – commentano gli organizzatori – E’ nostra intenzione ravvivare la città in tutte le stagioni ma è importante fare da spalla alla stagione estiva incentivando il ponte Pasquale ed accostando ai già famosi riti della Settimana Santa dei diversivi che intercettino un target che ricerca arte e divertimento”.

“Promuovere opportunamente e con anticipo questo genere di contenitori – aggiunge Stefano Visconti presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo – ci permetterebbe di intercettare dei flussi turistici che normalmente programmano le vacanze pasquali; normalmente invece questa è una festività che ci fa lavorare sotto data con il mercato interno”.