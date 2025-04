Tra il 17 e il 22 aprile, in occasione del ponte pasquale, gli aeroporti di Olbia e Alghero si preparano ad accogliere circa 94mila passeggeri. Un dato in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, con un balzo del 39% e circa 26mila viaggiatori in più, complice anche il calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, quando la Pasqua cadeva a fine marzo.

Complessivamente, sono previsti 578 movimenti e oltre 100mila posti disponibili, a conferma del trend positivo che caratterizza gli scali del nord Sardegna. Sempre più attrattiva anche oltre i confini nazionali, la destinazione può contare su una rete di 63 collegamenti attivi con 14 Paesi, di cui 21 nazionali e 42 internazionali.

A Olbia, il traffico aereo pasquale segna un deciso incremento: sono attesi più di 46mila passeggeri, con 370 movimenti e una rete di 46 rotte servite da 13 compagnie aeree. Il Costa Smeralda rafforza in particolare l’offerta internazionale, con 33 collegamenti esteri su 10 Paesi e un aumento del 35% dei posti disponibili, che ha spinto la crescita dei volumi complessivi oltre il 30%.

Anche lo scalo di Alghero registra numeri in salita: sono circa 29mila i passeggeri previsti, con 208 movimenti e oltre 36mila posti in vendita. Il network qui comprende 17 collegamenti da e per 8 Paesi, contribuendo a consolidare il ruolo dell’aeroporto come snodo strategico per la mobilità da e verso il nord-ovest dell’isola.