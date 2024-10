Nella serata di ieri a Pula, i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un controllo ad un bar del luogo, avrebbero notato all’interno dello stesso e nelle vicinanze numerosi avventori, durante una serata di musica ad alto volume con tanto di dj. I militari avrebbero rilevato inoltre la totale mancanza del necessario distanziamento anti-Covid, con l’aggravante della recidiva per analoga situazione contestata il 12 dicembre scorso. Per questo è stata intimata la chiusura provvisoria del locale per 30 giorni.

A Villamar, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura nove persone di età compresa fra i 22 e i 33 anni, nonché una barista 23enne per violazione delle normative anti-contagio.

I clienti del bar sarebbero stati sopresi a consumare all’interno creando un assembramento, per cui sono stati sanzionati per 400 euro. L'esercizio è stato invece segnalato per una possibile sospensione della licenza.