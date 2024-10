I carabinieri della Stazione di Pirri avrebbero interrotto un vero e proprio "droga party" che si teneva in un appartamento dell'hinterland di Cagliari.

Secondo quanto riferito, ieri mattina i militari hanno individuato in via Castiglione tre ragazzi in possesso di dosi di marijuana per uso personale. In seguito a una perquisizione più accurata, gli uomini dell'Arma sono riusciti a entrare nell'abitazione da cui i tre erano usciti. All'interno dell'appartamento si trovavano sei giovani, uno minorenne.

In seguito ai controlli effettuati è finito in manette un 23enne brasiliano residente nel capoluogo, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. in suo possesso i carabinieri avrebbero trovato oltre 40 dosi tra marijuana e hashish per un totale di circa 100 grammi, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti.

Il 23enne è stato accompagnato in tribunale per il rito direttissimo.