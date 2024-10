Non ha fatto in tempo ad arrivare al Policlinico, aveva una gran fretta di venire al mondo. Così un bimbo, questa mattina, è nato a bordo dell’ambulanza appena partita da Dolianova con destinazione le sale parto del Duilio Casula.

A bordo c’era gli operatori dell’associazione Buon Samaritano di Serdiana che si sono immediatamente resi conto che la donna, Maria Elena Cossu, alla 42esima settimana di gestazione, era davvero sul punto di partorire. Gli operatori non hanno perso un minuto e, all'altezza delle Cantine di Dolianova sulla SS 387 al chilometro 17,500, il bimbo è venuto alla luce con un peso di 2 chili e 840 grammi.

All'arrivo in camera calda al Policlinico, ad accogliere mamma e bimbo c'era lo staff dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: la ginecologa Camilla Piano, il pediatra Maurizio Crisafulli e le ostetriche Elisabetta Soldovilla e Ilenia Misuraca. In camera calda è stato clampato il funicolo ombelicale e poi i due pazienti sono stati portati in puerperio dove sono stati visitati e accuditi.

Sia la mamma sia il neonato sono in isolamento ma stanno bene.