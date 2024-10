Stanno bene i due gemellini nati alla trentunesima settimana di gestazione, la notte di domenica 24 gennaio, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Mercede di Lanusei.

Sta bene anche la mamma dei piccoli, di origine ghanese, ospitata insieme al compagno in una delle strutture di accoglienza del territorio. Un evento eccezionale per l'ospedale ogliastrino.

"Nel caso di nascite che precedono la trentaquattresima settimana di gestazione, nelle gravidanze gemellari - spiegano i dirigenti della Asl - il parto viene programmato in altre strutture di riferimento regionali. In questo caso la programmazione non è stata possibile perché la donna si è presenta in ospedale in travaglio avanzato. In situazioni del genere il trasferimento in ambulanza può essere pericoloso per la madre e per i nascituri, per questo è stata immediatamente attivata un'equipe di ginecologi, ostetriche, neonatologi, anestesisti e personale infermieristico che si sono adoperati per far partorire la donna in sicurezza e garantire la prima assistenza ai neonati". I piccoli sono in buone condizioni di salute ma essendo nati pre-termine sono stati trasferiti all'ospedale San Francesco di Nuoro.

"Questo caso dimostra come anche i reparti di Ostetricia e Ginecologia dei presidi 'nodi della rete regionale' - sottolinea la Asl - debbano essere preparati a gestire situazioni di emergenza in cui non è possibile la programmazione".