Nasce ufficialmente la Conferenza Nazionale Permanente delle Donne Democratiche. L’iniziativa è stata presentata presso la sede Dem in via Mazzini a Sassari, nel corso di un incontro promosso dal segretario provinciale Giampiero Cordedda che si è svolto ieri.

Come annunciato ha annunciato lo stesso segretario nazionale Nicola Zingaretti, è iniziato il percorso per la costituzione della Conferenza Nazionale Permanente delle Donne Democratiche ed è partita la campagna di adesione che andrà avanti sino all’8 settembre.

Si tratta di un organismo autonomo rispetto al Partito Democratico, aperto alle iscritte ma anche alle elettrici, come previsto dallo Statuto. Dopo la chiusura del tesseramento la Conferenza delle donne si organizzerà sia a livello territoriale (comunale o provinciale), che regionale.

Infine, a livello nazionale, l’Assemblea eleggerà la sua portavoce a ottobre. Nel corso del dibattito sono state ricordate le recenti iniziative per il contrasto del Disegno di Legge Pillon sull’affido condiviso, le criticità del cosiddetto “Codice Rosso” in materia di violenza sulle donne e di altri provvedimenti proposti a livello nazionale e regionale, come l’assegno di maternità.

“Sarà certamente un’occasione preziosa per ritrovarsi, confrontarsi e dare battaglia sui temi della parità di genere che sono culturali ma anche economici, e che riguardano trasversalmente tutte le politiche pubbliche e – hanno dichiarato le donne presenti – invitiamo tutte coloro che si riconosco nei valori del centrosinistra, nella libertà e autodeterminazione delle donne a unirsi a noi”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica fedpdsassari@gmail.com o chiamare i numeri di telefono 079239183 e 079235205.