È Claudia Anedda la nuova segretaria del Partito Democratico di Thiesi. La decisone è arrivata all’unanimità giovedì scorso, al termine di un congresso del circolo locale vivace e dibattuto che ha visto al centro della discussione i temi “caldi” riguardanti non solo Thiesi ma tutto il territorio del Meilogu.

36 anni, Anedda ha intrapreso la carriera politica nel 2005. Già da subito ha dedicato il suo impegno prima all’organizzazione giovanile della Margherita e poi dei Giovani Democratici (2007).

Al congresso erano presenti anche i rappresentanti dei circoli di Bonnanaro e Torralba, oltre che il candidato alla segreteria provinciale, il banarese Gianpiero Cordedda che ha accolto volentieri l’impegno per un maggiore lavoro sulle politiche e le necessità territoriali.

I lavori sono stati aperti dal Segretario uscente e sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta.

«Ringrazio – queste le sue parole – tutti i presenti oggi, tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia per guidare questo circolo per ben 10 anni e tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto nell’organizzazione del lavoro di costruzione delle iniziative politiche, di informazione e comunicazione, di dialogo e confronto con la realtà di Thiesi, coloro che mi hanno sostenuto nelle due tornate elettorali e che hanno partecipato attivamente alle chiamate per le regionali e le politiche. I numerosi presenti di oggi danno forza e significato a questo nostro congresso, il Partito Democratico è l’unica forza politica che attraverso un congresso si apre alla partecipazione e alla discussione con i suoi iscritti, simpatizzanti e i tutti i cittadini. Questi anni da segretario del circolo sono stati molto impegnativi ma gratificanti ma dopo dieci anni ritengo che sia necessario un rinnovamento della classe dirigente in grado di rilanciare l’attivismo e le iniziative del partito e spero che questo avvenga anche a livello regionale e nazionale».

Cordedda, nell’illustrare la sua mozione congressuale, ha rivolto prima un ringraziamento a Soletta per il lavoro svolto in questi anni e poi un augurio di buon lavoro alla neoeletta segretaria.

«Ritengo indispensabile – ha sottolineato il Segretario provinciale – il rilancio dell'azione politica dei circoli, che devono essere sempre più luoghi di ascolto e proposta politica. Purtroppo in questi ultimi anni spesso non si è data l'importanza che essi hanno, in modo particolare quando si sono dovute affrontare tematiche che riguardavano la vita dei nostri cittadini, vedi la Riforma sanitaria ed altre questioni inserite nell'agenda politica regionale. Già dai primi giorni di novembre cercheremo di organizzare alcuni incontri nei comuni della Provincia, insieme ai nostri Parlamentarie Consiglieri regionali, per parlare di diversi temi e dell'importante legge che è stata approvata ultimamente, sui Piccoli comuni. Una norma attesa da anni che potrà finalmente affrontare in maniera forte il problema dello spopolamento delle zone interne, una norma che in Provincia di Sassari riguarda 57 Comuni su un totale di 66. Credo che il lavoro che ci attende nei prossimi mesi, – ha concluso – sarà fatto di momenti di ascolto e di proposta, che dovrà vedere tutti coinvolti».

Durante il dibattito è emersa la volontà di non ragionare più come singolo paese ma come territorio.

Arcangelo Chighine (Bonnanaro) ha rimarcato come sia «giunta l’ora di abbandonare i campanilismi e ragionare sulle politiche territoriali​ facendo fronte comune, sarebbe una buona idea creare anche un circolo territoriale del Meilogu».

Sulla stessa linea di Chighine anche Carmelinda Fiori (Torralba) che ha aggiunto come «Thiesi è il centro di molti servizi che riguardano tutto il Meilogu».

Al termine, su proposta di Gianpiero Pinna e di tutto il direttivo, la nomina “per acclamazione” della Anedda.

«Ciò che mi preme maggiormente – queste le sue prime parole – è ringraziare il segretario uscente Soletta, devo ringraziarlo per averci guidato come segretario di circolo per dieci anni ma soprattutto per avermi coinvolto e accompagnato nel percorso di formazione politica, per avermi supportato nei momenti in cui l’unica cosa che volevo fare era abbandonare questo tortuoso mondo. Fare politica non è semplice, spesso demotivante ma grazie a lui e alla mia passione per la politica, intesa nel suo significato aristotelico più puro “l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti” sono andata avanti. Dopo 12 anni di attività politica sono stata investita di un ruolo molto importante e delicato perché dopo l’onore pesa maggiormente l’onere di dare voce ad un territorio molto complesso».

In conclusione, la segretaria ha rimarcato come «il partito che immagino deve essere fortemente radicato nella realtà e nella concretezza, inclusivo e aperto alla partecipazione di quanti vorranno dare il proprio contributo. Penso ad una “casa delle idee”, ad una fucina in cui si ricerca, si progetta e si lavora per il bene comune, un partito capace di dialogare con tutti, di stabilire rapporti aperti con le associazioni, la parrocchia, le altre rappresentanze politiche presenti sul territorio e tutti gli attori del tessuto economico di Thiesi e del territorio. Pertanto accolgo con entusiasmo la proposta dei colleghi segretari e quanto prima cercheremo insieme di creare un circolo territoriale del Meilogu in modo da poter costruire linee di lavoro coese e compatte con tutte le realtà coinvolte».

Del nuovo direttivo faranno parte anche Gavina Tola, Franca Cocco, Gianpiero Pinna, Tonino Demartis, Pasquale Tanda, Antonio Tanca e Gianfranco Soletta.