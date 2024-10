Sono iniziati ieri gli interventi di sanificazione delle vie di Carbonia. La società De Vizia Transfer Spa ha eseguito l’igienizzazione del Centro Intermodale, via Manno, e delle piazze Roma, Rinascita, Berlinguer e 1° Maggio.

Oggi sono in corso gli interventi di pulizia degli ingressi del Mercato Civico, di piazza Mercato, delle aree adiacenti l’edificio comunale di via XVIII Dicembre, degli esterni del Banco di Sardegna, della Bnl e di Unicredit.

Gli addetti si sposteranno, poi, nelle frazioni, in piazza Venezia a Cortoghiana e in piazza Santa Barbara a Bacu Abis.

“Si precisa che gli interventi sopra descritti rientrano tra le attività di igienizzazione e non di sanificazione, per la quale allo stato attuale non risulta alcuna comprovata dimostrazione scientifica dell’efficacia al fine della prevenzione e del contenimento del contagio da Covid-19”, fanno sapere dal Comune. I lavori riprenderanno il 24, 25, 31 Marzo e l’1 Aprile.