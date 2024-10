Erano impegnati in una partita di tennis dopo essersi introdotti furtivamente presso le strutture sportive del Cus di Cagliari, chiuse in seguito alle disposizioni atte a contrastare i contagi da coronavirus. Alla vista della pattuglia della polizia sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Protagonisti dell'ennesimo atto di menefreghismo in piena emergenza due giovani stranieri, quasi certamente nordafricani.

A segnalare la loro presenza presso l'area sportiva di via Is Mirrionis un'anziana. Gli agenti della Squadra volante hanno raggiunto gli impianti, ma prima che potessero identificare i due trasgressori, questi si son dati alla fuga scavalcando un muro di recinzione e riuscendo a farla franca.