Partirà venerdì prossimo da Olbia diretta a Siniscola (Nuoro) la marcia per il lavoro che vuole racchiudere al suo interno anche tutte le vertenze dell'isola, si chiamerà "Unica" ed è guidata dagli "Esuberi Meridiana". A darne notizia Andrea Mascia, il pilota della compagnia che da quasi un mese si trova sopra la torre dell'illuminazione all’aeroporto di Olbia.

Alle 12:30 del 14 novembre è previsto l'arrivo dei lavoratori a Siniscola dove si terrà, alle 16, un'assemblea aperta con i sindaci della Baronia e la popolazione nella sala consiliare, mentre una santa messa sarà celebrata alle 18. Sabato 15 la carovana si sposterà a Nuoro.

Domenica 16 i manifestanti transiteranno per Ottana Nuoro, dove i dipendenti di Ottana Polimeri sono in lotta contro la cigs, per poi proseguire verso Iglesias.

Lunedì 17, alle 8, è prevista la partenza da Iglesias per raggiungere Cagliari dove, sotto il palazzo della Regione, verrà firmato da tutti uno striscione che poi sarà portato in giornata a Olbia, in occasione della messa solenne organizzata dalla Conferenza Episcopale Sarda.