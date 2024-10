In attesa di definire i dettagli, Uta è pronta ad accogliere la XVI edizione di “Ballus”, in programma dal 2 al 6 agosto. Il festival internazionale del folklore intende bissare, se non superare, i numeri delle edizioni precedenti.

Dalla Repubblica Ceca al Marocco, dall'Armenia alla Serbia includendo Turchia, Messico, Paraguay e Cile. Ancora una volta, le espressioni culturali e popolari della Sardegna si miscelano con i colori e i suoni di realtà etniche extra nazionali.

Dopo i saluti di rito del Sindaco e delle autorità locali, il programma della prima giornata prevede una breve esibizione dei gruppi in piazza S'Olivariu, seguita da una replica presso la comunità residenziale per anziani Villa Ada. Con la “Festa di Benvenuto” delle 20.30, presso la piazza Garibaldi e la via Nuova, gli appassionati ottengono il primo approccio con la rassegna.

Il festival entra nel vivo con la serata del 3 agosto. In piazza Santa Maria, l'esibizione dei gruppi sardi di Pimentel, Uta e Guasila precede le performances straniere dei gruppi cechi, messicani, cileni e paraguaiani.

Questi ultimi sono i coprotagonisti della “Festa dell'amicizia”. I loro piatti tipici, l'esibizione del gruppo etnico Zenias e le sonorità profuse dalle launeddas e dagli organetti sono gli ingredienti che danno vita ai balli paraguaiani, in programma il 4 agosto.

Il giorno dopo, la stessa formula gastronomica è ripetuta col Messico. La degustazione di un piatto del paese dell'America Centrale precede “Pichadas- Suoni e voci del ballo popolare in Sardegna”. In questa circostanza, la musica offerta dai migliori artisti sardi e dai loro tradizionali strumenti, diventa la colonna sonora per le diverse coppie in ballo in costume sardo.

E' ancora tempo di balli e nell'ultima giornata di calendario, gli artisti scendono dal palco per animare un corteo per le vie del paese dove è certa la presenza di alcune maschere tradizionali sarde. Non è ancora tempo di calare il sipario. E' infatti col “Galà internazionale”, previsto dalle 21.45 in piazza Santa Maria, che gli appassionati del genere possono mettere la parola fine all'edizione 2016.

Appuntamento a Uta ma non solo. Ballus sarà “In tour” in alcune località della Sardegna. Per il momento, confermate due date di agosto. Il primo del mese a Decimoputzu e il 7 a Villa San Pietro.