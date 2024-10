Saranno i mezzi della Multiss a curare la sanificazione di strade e luoghi pubblici di Stintino.

Gli interventi si svolgeranno dalle 22.00 alle 7.00 e interesseranno la borgata di Pozzo San Nicola, il centro storico del paese, Tanca Mannna, Ovile del Mercante e le lottizzazioni.

Secondo quanto prevede l’ordinanza del Sindaco Antonio Diana, è vietato il passaggio di persone e animali domestici nelle zone interessate dalla disinfezione almeno un'ora prima e un'ora dopo i trattamenti, oltre che esporre cose, stendere panni per evitare di intralciare le operazioni.

Particolare attenzione viene data anche al rispetto delle normative contro la diffusione del Coronavirus.

"Abbiamo intensificato i controlli – ha dichiarato il sindaco Antonio Diana – grazie alla grande disponibilità della nostra polizia locale, dei barraccelli e il supporto delle forze dell'ordine. Voglio rassicurare la popolazione che l'amministrazione sta facendo tutto il possibile. Invitiamo a rispettare le prescrizioni già note e più volte rimarcate anche dal nostro governo". Il primo cittadino quindi lancia un appello a diffidare delle fake news. "In questo periodo - riprende - soprattutto attraverso i social, si sono moltiplicate notizie che non fanno altro che generare ansia ma non hanno nessun fondamento. L'invito è quello di affidarsi alle notizie che provengono soltanto da fonti ufficiali”.

Dal 13 marzo è anche attivo il centro operativo comunale mentre sino al 25 marzo sarà chiuso l’ecocentro a cui si è aggiunta la chiusura del cimitero, delle fontanelle pubbliche e la sospensione, sino al 3 aprile, dell'area mercatale nella Piazza dei 45.