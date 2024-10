È stato disposto dal’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano Gianfranco Licheri un piano straordinario di interventi per la pulitura dei pozzetti e dei tombini stradali.

“Il programma riguarda la città e le frazioni per prevenire ogni possibile disagio che potrebbe presentarsi con le prime piogge – ha sottolineato -. L’obiettivo è di evitare che a causa di precipitazioni troppo abbondanti i tombini non riescano a far defluire adeguatamente le acque. In questi casi l’unico accorgimento possibile è quello della preventiva pulizia delle caditoie stradali, dei tombini e dei pozzetti”.

Si comincerà martedì prossimo in via Rockefeller, piazza Manno, Foro Boario, via Sardegna, via Satta, via Messina, via Risorgimento, via Cagliari, corso Umberto, via Ciusa, Via Grazia Deledda e via Bologna, via Duca degli Abruzzi (fronte Tennis Club) e via Vespucci.

“Gli interventi straordinari disposti in questi giorni – fanno sapere dal Comune – affiancano quelli ordinari e si concentrano su quelle caditoie che presentano problematiche strutturali e altre nelle quali soggette a lavori di ripristino della funzionalità”.