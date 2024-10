Dopo aver supportato i comuni durante la siccità e aver trasferito ingenti risorse per interventi di protezione civile, ecco un altro punto messo a segno dall’Unione dei Comuni del Meilogu: la partenza del piano strade.

Ciò sarà reso possibile grazie all’arrivo, nel corso dell’ultima assemblea svoltasi lo scorso dicembre, della copertura finanziaria necessaria per gli interventi sulla strade dei tredici comuni aderenti (Borutta, Bonorva, Banari, Semestene, Pozzomaggiore, Giave, Siligo, Bessude, Thiesi, Torralba, Bonnanaro, Cheremule e Cossoine). Una cifra importante sul tavolo: circa 350mila euro di cui 290mila euro a valere sul bilancio regionale e 50.000 di risorse aggiuntive stanziate dall’Unione.

«L’intera operazione è seguita sin dalla fase iniziale dall’unione ed è volta alla realizzazione di manti bituminosi ed alla sistemazione delle strade dei nostri comuni che ne hanno più necessità ed individuate come tali direttamente dalle amministrazioni interessate», ha dichiarato il presidente Salvatore Masia.

I lavori più consistenti ( circa 150mila euro) riguarderanno i tre centri più grandi e prevedono la bitumazione delle vie Nenni, Europa, Limbara e Rosselli a Bonorva, le vie Pinna Parpaglia, Uguaglianza, Sulis e Concordia a Pozzomaggiore mentre a Thiesi si interverrà in un tratto della circonvallazione.

Inoltre, si procederà poi alla sistemazione della strada di accesso alla chiesa di Nostra signora di Cea a Banari, il raccordo tra via Amsicora e via del riposo a Bonnanaro, via Moro a Cheremule, la viabilità nei nuovi quartieri a Bessude, il prolungamento di via Toti a Borutta, via Nurra a Cossoine, le vie San Sisto, Mazzini e Vittorio Emanuele a Giave, via Muroni a Semestene, vie Dante e Melas a Siligo e via Deledda a Torralba.

Circa 80mila euro saranno interamente destinati alla strada di proprietà dell’unione dei comuni che dalla stazione di Torralba arriva alle porte di Bonorva attraversando la valle dei vulcani. «È una strada secondaria – ha sottolineato Masia –, nata per fini turistici che col passare del tempo è diventata invece particolarmente trafficata. Siamo già intervenuti altre volte sul questo tratto viario, principalmente per eliminare dossi e avvallamenti. Questa volta – ha rimarcato Masia – l’intervento sarà più complessivo e organico e riguarderà gli aspetti complessivi che riguardano la percorribilità: manto stradale, cunette, regimentazione delle acque meteoriche e segnaletica».

«Una volta che la Giunta avrà approvato i vari interventi – ha aggiunto il presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu – si procederà alla stesura del bando di gara per appaltare i lavori che prevediamo di realizzare tra la primavera e l’estate del 2018.

In conclusione, Masia ha sottolineato come «l’Unione si conferma un ente sempre più capace di incidere nelle vita del nostro territorio».