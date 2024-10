Sarà completato entro il mese di febbraio 2019 sarà completato il Piano di gestione dell'importante sito Unesco “Su Nuraxi” di Barumini. Ad annunciarlo è stato l'Assessore dei beni culturali, Giuseppe Dessena, che ha sottolineato l'importante lavoro fatto con tutti i soggetti coinvolti e le Amministrazioni.

«Una grande opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio che vedrà coinvolti tutti gli enti» , ha continuato l'Assessore che ha ribadito come«Nel caso del sito di “Su Nuraxi” di Barumini il Piano è partito sotto i migliori auspici di collaborazione tra le parti istituzionali coinvolte. Il lavoro è stato coordinato dalla Regione e portato avanti da un gruppo di professionisti, composto dalla società MATE, l’architetta Irma Visalli e l’archeologo Demis Murgia, che ringrazio. Il lavoro è iniziato alla fine di luglio e la sua conclusione è prevista per il mese di febbraio 2019».

Per la redazione del Piano è stato necessario effettuare incontri e sopralluoghi, l’ultimo dei quali, che si è tenuto il 27 settembre, ha definito le linee guida per la stesura del documento. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Regione, del Polo Museale regionale come soggetto affidatario del bene “Su Nuraxi”, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio e dell’ufficio UNESCO del MIBAC.

Inoltre, è’ stato effettuato il sopralluogo al sito e a seguire un incontro fra esponenti della Regione, della Soprintendenza, della Fondazione Barumini Sistema Cultura e di tutti i sindaci dei Comuni dell’ambito di riferimento del Piano.

Nel documento sono indicate le strategie più rilevanti per lo sviluppo del territorio e tutte le azioni utili per far conoscere, tutelare e valorizzare il sito Unesco, che è il centro focale del lavoro. «Nel confronto con gli amministratori locali, i responsabili regionali e nazionali del bene UNESCO – ha concluso l'Assessore – è stata sottolineata l’importanza di procedere uniti per programmare il futuro con uno sguardo che sappia integrare le diverse eccellenze esistenti nei Comuni limitrofi a “Su Nuraxi”, ma anche utilizzare questa condivisione per il rilancio di un metodo partecipativo di lavoro. Il Piano è uno strumento concreto per intercettare altre forme di programmazione e progettazione integrata territoriale a cui sono legate forme di finanziamento regionali, nazionali ed europee. Sarà un piano dalle geometrie variabili, che potrà comprendere, in funzione delle progettualità e delle linee d’azione che verranno definite, attori e territori a prescindere dai perimetri amministrativi».