È tutto pronto per la 16^ edizione del Palio degli Asinelli di Ollolai, organizzato dalla locale Pro Loco capace di rendere questa manifestazione l’evento di punta dell’estate in Barbagia. Nella serata di sabato 15 luglio, migliaia di appassionati e curiosi si daranno appuntamento in Piazza Marconi, a Ollolai, per assistere al grande spettacolo del palio in notturna, unico nel suo genere.

Alla manifestazione prenderanno parte anche alcune delegazioni provenienti da numerosi centri della penisola. Quest’anno ci sono delle importanti novità per quanto riguarda le iscrizioni alla manifestazione che si terrà sabato 15 luglio alle ore 21.00 in Piazza Marconi.

Per una buona riuscita della manifestazione e per poter terminare il tutto in orari accettabili

- le iscrizioni dovranno essere fatte entro le ore 12.00 di venerdì 14 luglio 2017. Pena l’esclusione dalla gara.

- Le batterie verranno estratte alle ore 17.00 sempre di venerdì 14 luglio 2017 presso la sede della Pro Loco in pizza Marconi 1.

- La quota di iscrizione per ogni singolo asinello partecipante è fissata in Euro 70 (settanta/00).

- Chi e interessato dovrà inviare entro Venerdì 14 Luglio 2017 alle ore 12:00 tramite Fax: 0784.51499, email: proloco.olloai@tiscali.it o per mano alla Pro Loco di Ollolai. la seguente documentazione:

1. Coppia modulo iscrizione Palio 2017 (per i minorenni + l’autorizzazione del genitori)

2. Coppia documento d’identità.

3. Coppia Bonifico Bancario della quota di €uro 70,00 (settanta/00) (Bonifico intestato alla Pro Loco di Ollolai, Causale: Iscrizione Palio degli Asinelli 2017 C. IBAN: IT23X 0101586791 000000000286 Banco di Sardegna – Ollolai). Per la documentazione presentata direttamente a mano presso la sede della Pro Loco di Ollolai, sita ad Ollolai in piazza Marconi, 1, il pagamento potrà essere effettuato in loco, Tel. 345 1033 433

- Si raccomanda che tutti gli Asinelli iscritti alla 16° edizione, dovranno essere ad Ollolai in Piazza Marconi entro le ore 20.30 di Sabato 15 Luglio, giorno del Palio, per la verifica del libretto di proprietà e il microchip da parte del veterinario della ASL e l’assegnazione dei numeri e delle casacche, da parte dell’organizzazione. Pena, l’esclusione dalla gara.

REGOLAMENTO UFFICIALE DEL 16° PALIO DEGLI ASINELLI DI OLLOLAI

1. L’Asinello deve essere dotato di Microchip e di libretto di proprietà;

2. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi “mezzo” sia esso fisico, chimico ecc, come ad esempio (a titolo indicativo ma non esaustivo, pile elettriche, speroni, frustini, bastoni, ecc) tale da provocare sofferenze all’animale, i soli frustini “permessi” vengono forniti dalla Pro Loco di Ollolai in seguito alle iscrizioni;

3. L’Asinello deve essere montato esclusivamente a pelo;

4. È’ vietato utilizzare per la manifestazione Asinelli di età inferiore a quattro anni;