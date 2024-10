Si è tenuto ieri nel salone parrocchiale di La Corte, il primo di una serie di incontri dedicato al bilancio partecipativo che il Comune di Sassari e la Circoscrizione Unica della Nurra hanno avviato nelle borgate.

Un investimento per il 2019-2020 2 021 pari a 150mila euro (50 mila all’anno), destinati in gran parte a interventi di manutenzione straordinaria, alla realizzazione di nuove strutture, al rafforzamento della rete dei trasporti.

Per il Sindaco Nicola Sanna si tratta di un «Un procedimento innovativo in un territorio che è in attesa di un riconoscimento dalla Regione».

La Circoscrizione Unica della Nurra, ha, infatti, chiesto di divenire Municipalità, al pari del territorio di Pirri.

«È una battaglia che il Comune di Sassari sta portando avanti – ha aggiunto il primo cittadino – e che, se vinta, vedrebbe destinata alla Nurra una quota del Bilancio Comunale. Il percorso di partecipazione avviato oggi può essere dunque un banco di prova, in attesa del riconoscimento».

«Sarà la cittadinanza residente – ha concluso Sanna– a proporre i progetti, a discuterli in tavoli tematici e, successivamente, a votarli, con un pieno coinvolgimento, attivo e responsabile».

Al primo incontro formativo hanno preso parte anche l’Assessore al Bilancio Simone Campus, il dirigente del settore Bilancio Roberto Campus, il presidente della Circoscrizione Unica della Nurra Gino Correddu, consigliere e consiglieri circoscrizionali, cittadine e cittadini residenti nelle borgate.

Il percorso di partecipazione, condotto da Stefano Sotgiu, proseguirà il 9 novembre a Campanedda, il 16 novembre a Baratz e il 23 novembre a Palmadula.