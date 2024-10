Da un pò di tempo si riscontrano dei problemi all'illuminazione pubblica nella parte bassa di Bonnaanro. Per fare un esempio, un'importante tratto del paese come via Nazionale rimane al buio.

Una situazione che, a lungo andare, rischia di creare grossi disagi ai passanti ma anche ai tanti residenti che hanno casa in quella parte del paese. Come aveva rimarcato l'Amministrazione comunale con un comunicato del 17 febbraio, «a causa del maltempo e delle cattive condizioni della rete di illuminazione pubblica, si è verificato un importante guasto alla centralina che fornisce energia alla parte bassa del paese».

Con un secondo comunciato, viene sottolineato come «abbiamo riscontrato un danno grave dovuto al fatto che tutto l'impianto è vecchio di 40 anni e le guaine sono indurite e spaccate. Abbiamo cercato di porre rimedio e la ditta che ha l'appalto della manutenzione tenta disperatamente di risolvere il problema con un lavoro che dura da circa due mesi, ma ogni volta ne nasce uno nuovo, o per il carico eccessivo o per l'umidità che penetra ovunque. Abbiamo deciso di metter mano a tutto l'impianto per rinnovarlo interamente».

Come rimarcato dalla stessa Amministrazione, si inizierà a lavorare dalla cabina elettrica collocata in via Torino per arrivare fino a via Ciriaco Carru. «Si aprirà una trincea e si cambieranno i cavi. Inoltre, si proverà a capire il perchè l'interrutore scatti dopo trenta secondi», hanno sottolineato gli amministratori che sperano che il problema venga fuori subito. Un altra situazione paradossale è che la luce manchi anche in via del Riposo (zona alta del paese) in quanto, dopo una verifica, è venuto fuori che i cavi che consentono l'illuminazione di quella via sono collegati alla parte bassa.

Tuttavia l'ufficio tecnico comunale sta predisponendo un progetto organico per riammodernare l'impianto elettrico della parte bassa del paese, compresa la sostituzione dei pali.

«Per far fronte alla spesa, cercheremo di utilizzare tutti gli spazi finanziari disponibili – ha aggiunto il Sindaco Antonio Marras – perhè si tratta di un intervento di diverse centinaia di migliaia di euro. Inoltre, chiedremo anche un contributo alla Regione». Grazie all'utilizzo della parte vincolata, sarà possibile dare inizio a una parte dei lavori.