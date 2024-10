È previsto per sabato 23 e domenica 24 giugno l’evento organizzato dall’A T Pro Loco Esterzili Parole, Musica e Colori in Esterzili e nonostante il grave lutto che ha colpito la piccola comunità della Barbagia di Seulo la programmazione verrà comunque rispettata: “ I guerrieri, i puri d’animo, gli altruisti non ci lasciano mai. Ogni volta che porgeremo la guancia, ogni volta che affronteremo una battaglia, ogni volta, ogni qualsiasi TU ci sarai, sarai, sarai vicino a noi e insieme a noi. Il tuo breve ma intenso passaggio in questo mondo lascia una traccia indelebile nei cuori di tutti noi. Sarà difficile, perché la tua assenza e niente sarà più come prima. Ma TU ci hai insegnato a lottare e ad andare avanti sempre ed è per questo che abbiamo deciso di portare avanti questo evento che a te tanto piaceva e al quale tanto tenevi. Ci hai lasciato una grande eredità e noi non la butteremo via, ma continueremo a coltivarla giorno dopo giorno. Ovunque tu sia guardaci e dici se stiamo facendo bene…” Con questo messaggio i ragazzi della Pro Loco, che da martedì, da quando la Sindaca Gianna Melis ha lasciato questa terra, si sentono un po' orfani, hanno voluto ricordare a tutti i compaesani che la manifestazione ci sarà e si farà.

L’evento si articolerà attraverso tre diversi momenti. A partire dalla mattina di sabato il pittore Franco Mascia realizzerà un murales in piazza Barbagia e contemporaneamente gli artisti dell’associazione Skizzo pittureranno tre serrande messe a disposizione dai cittadini richiamando i colori e le usanze locali. La sera ci sarà “l’aperitivo con l’autore”, verrà presentato l’ultimo libro di Vanessa Roggeri La cercatrice di Corallo. La musica di Davide Mascia, Bernardino Boi, musicisti locali con la loro maestria e i loro strumenti accompagneranno l’intera manifestazione negli angoli più suggestivi del centro storico.

Domenica gli artisti continueranno ad esprimersi attraverso i colori per le vie del paese. Ci saranno ben due appuntamenti con le parole: la mattina “ Colazione con l’autore”, Antonello Scasseddu presenterà il suo libro Schegge di me. La sera “ aperitivo con l’autore”, nel corso del quale l’etnologo Marco Lutzu accompagnato da Ottavio Nieddu presenterà il suo ultimo lavoro Non potho reposare.

A fare da cornice a questo fine settimana intensivo sarà il concorso “ il rione più fiorito” ideato per

creare attimi di collaborazione, condivisione e aggregazione sociale tra gli abitanti del paese.