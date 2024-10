Nell’ambito della stagione teatrale del Teatro Civico di Sinnai, sabato 15 dicembre alle 21.00 si terrà il concerto di Nada, “Parole che si cantano anche”. Solo per quest’anno 2018 e unicamente in luoghi ed eventi particolari, Nada, accompagnata da dal chitarrista Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Lo spettacolo comprenderà brani come “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), “Ma che freddo fa”, “Amore disperato” “Il cuore è uno zingaro” “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma” e “Malachianta”, fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, in cui oltre ad essere interprete Nada è anche autrice.