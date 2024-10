Dei 194 pentastellati autocandidati in Sardegna per entrare in lista nel collegio unico del Senato, solo 30 sono donne. Quattro tra i 36 e i 45 anni di età, 19 tra i 46 e 55, 7 over 55 anni. Gli uomini sono 164. Per entrare in lista nei due collegi proporzionali della Camera gli autocandidati sono 32 (4 le donne) per il collegio del sud Sardegna. Tra questi, per il sud è confermata l'autocandidatura dei due deputati uscenti, Emanuela Corda e Andrea Vallascas.

Per il collegio del nord si conosce solo qualche nome: tra questi, quello di Luca Azara, attivista del meet up di Olbia. Qualche nome tra gli aspiranti senatori: Emilio Floris, che nel 2016 affrontò il ballottaggio con Antonietta Martinez per la candidatura a sindaco di Cagliari, Angelo Cadeddu (41 anni, libero professionista), Nicola Paganelli (44 anni, imprenditore Cagliaritano), Luisanna Deiana (42 anni di Selargius), Andrea Mascia (43 anni di Lanusei, disoccupato), Stefano Tronci (44 anni, funzionario cagliaritano), Elisabetta Bullegas (insegnante 41enne di Sant'Antioco), Giovanni Brianda (imprenditore sassarese 42enne), Daniela Piras (48 anni, imprenditrice di CAGLIARI), Marinella Muroni (48 anni, dipendente pubblico da Tresnuraghes), Paolo Casu, (53 anni, già consigliere comunale e candidato a sindaco di Cagliari per la Lista Insieme Onestamente per Cagliari). Alla Camera sud Sardegna: Fabrizio Strazzera (attivista di Elmas), Nicola Quaquero (35 anni, dipendente pubblico a Sestu). Le parlamentarie andranno avanti fino alle 21 per poi riprendere domani alle 10. Intanto qualche escluso protesta, in particolare sui social network. "In quanto candidato alle primarie, mi ritengo danneggiato dal malfunzionamento del sistema di voto. Il mio nome, come quello di altri, non compare nella lista. Gira voce che ci siano errori nel sistema", scrive su Facebook Simone Gianardi.