"La amavo, non volevo ucciderla". Sono queste le prime parole dal carcere di Costantino Ara, il 72enne pensionato di Valledoria arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo che lunedì ha sparato alla moglie in piazza Serra Sirigo, a Tempio Pausania.

Liliana Dettori, 61 anni, aveva deciso di lasciare il marito e per questo ha rischiato di perdere la vita.

Ara, questa mattina, si è presentato in compagnia del suo avvocato Cristina Cherchi davanti al gip Alessandro Di Giacomo che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere. L'interrogatorio si è tenuto in ospedale perché ieri pomeriggio l'uomo, che è cardiopatico, ha avvertito un malore nella sua cella di sicurezza della caserma di via Don Sturzo.

Liliana Dettori, nel medesimo ospedale, è ricoverata nel reparto di ortopedia dopo essere stata operata per le ferite causate dai due colpi di pistola che l'hanno raggiunta alla spalla e al ginocchio senza ledere organi vitali.