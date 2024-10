"Se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere, perché così non posso andare avanti: ditemi dove è mio figlio".

Parla ai microfoni del Tg dell'emittente sarda Videolina, Giulia Sulis, 50 anni, mamma di Cristian Farris, il giovane 27enne scomparso da Orroli, il suo paese, lunedì scorso e il cui furgone è stato trovato bruciato vicino al ponte della strada provinciale che collega Orroli a Escalaplano.

La donna è sicura che suo figlio non si trovasse sul luogo del ritrovamento del veicolo e teme il peggio.

"Non c'è passato qui Cristian, me lo sento è successo qualche altra cosa in qualche altro posto. Gli hanno bruciato la macchina ma perché? - si chiede - Con chi si è incontrato? Se aveva qualche appuntamento, chi lo ha visto non può lasciarmi così. Mio figlio si è incontrato con qualcuno, e questo qualcuno deve dirmi dove è Cristian".

Alla domanda se abbia paura per il suo ragazzo, risponde senza esitazione: "Sì ho paura, perché c'è tanta gente invidiosa. Se qualcuno sa qualcosa lo dica subito, a noi o ai carabinieri", è stato il suo ultimo appello.