"Mi ha sparato davanti a mio nipotino di 9 mesi". E' il racconto drammatico di Liliana Dettori, la donna di 61 anni ricoverata nell'ospedale di Tempio dopo che il marito le ha sparato nella mattinata di lunedì.

La donna è stata raggiunta da tre colpi di pistola che, fortunatamente, non hanno causato alcuna lesione agli organi vitali.

Costantino Ara, 71enne pensionato di Valledoria, è ora in arresto con l'accusa di tentato omicidio.

Dopo quarant'anni di relazione e venti di matrimonio la donna aveva deciso di dire basta ad un rapporto che era diventato una spirale di umiliazioni e bugie.

"Mio marito ha iniziato a tradirmi nel 2012" ha raccontato la donna "Lo faceva nella nostra stessa casa. Non mi picchiava ma mi offendeva in continuazione. Ogni occasione era buona per insultarmi, per umiliarmi e farmi sentire una nullità. Inutilmente cercavo di ribellarmi. Alcune volte sono andata via di casa. Al mio rientro erano soltanto altri insulti e altre offese. Il primo luglio di quest’anno, durante una banale discussione, mi ha colpito prima con uno schiaffo facendomi cadere gli occhiali e quindi mi ha afferrato alla gola e ha cominciato a stringere. Con il poco fiato che avevo ho chiamato forte mio nipotino che si trovava in vacanze da noi e che giocava fuori in cortile. Lui ha mollato la presa e al bambino che mi ha visto turbata ho detto di essermi rotta gli occhiali".

Da quel momento la donna è andata a vivere a Tempio ospite del figlio Massimo e della nuora.

Per mesi Costantino Ara l'ha tormentata di chiamate chiedendole di tornare da lui. L'uomo, alla fine, ha deciso di andarla a cercare a Tempio, nella casa di piazza Serra Sirigo dove nel frattempo la Dettori era andata a vivere da sola.

Al momento dell'agguato, la vittima era in compagnia del figlio, della nuora e del nipotino. La porta di casa era aperta e tutti hanno visto l'auto di Ara passare lentamente davanti all'ingresso. L'uomo si è avvicinato per chiedere alla donna di parlare, il rifiuto di quest'ultima ha scatenato la follia del pensionato che ha estratto l'arma esplodendo diversi colpi verso la sua ex moglie.